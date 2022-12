Ce este bine SA FACI si ce SA NU FACI de Revelion si Anul Nou!

La trecerea dintre ani, este bine sa lasam in urma anul care se incheie si sa ne pregatim pentru cel care vine. Ne dorim cu totii sanatate, bani mai multi sau prieteni noi. Pentru a avea parte de un An Nou mai bun, este bine sa respectam anumite traditii si sa tinem cont de unele superstitii. M.S.Ce este bine sa faci in noaptea de Revelion si de Anul Nou:- in noaptea de Revelion, la ora 00.00 sau imediat dupa, tineti aproape ce doriti mai mult pentru anul viitor: bani pentru bunastare, ... citeste toata stirea