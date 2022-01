Ce este Gadinetul Schiop si de ce femeile lipeau, la sfarsit de ianuarie, gura sobei. "Cel mai periculos era Filipul cel Mare"

"De la sfarsitul lunii ianuarie pana in primele zile ale lui februarie, satul romanesc de odinioara marca "Filipii de iarna" sau "Filipii lupilor", o sarbatoare pagana care s-a uitat demult. Sarbatoarea pierduta in negura timpului marca, in calendarul popular, sfarsitul perioadei de imperechere a lupilor.Filipii de iarna sau Filipii lupilor sunt zeitati naprasnice ale acestor fiare, sarbatorite la exact 40 de zile dupa Craciun."Filipul era mostenit pe linie materna" Celebrarea lor dura de la ... citeste toata stirea