Ce s-a intamplat cu spitalul romanesc unde pacientii cu cancer faceau chimioterapie pe hol

Investitiile in sectia de Oncologie a Spitalului Municipal Campulung aduc deja schimbari in viata pacientilor bolnavi de cancer. Daca, pana anul trecut, chimioterapia se facea pe holul ambulatoriului, de cateva zile se fac si internari in noua cladire a spitalului. Spitalul are de anul acesta o cladire noua construita special pentru specializarea Oncologie, care momentan functioneaza ca un compartiment, iar de cateva zile se fac si internari (ambulatoriul functiona deja)."Se urmareste ... citeste toata stirea