Ce se intampla in organism cand esti muscat de vipera. "Nu e ca in desenele animate sa te zbati de trei ori si sa mori"

Intalnirile cu serpii pe munte devin din ce in ce mai dese, iar tot mai multe persoane vor sa stie de unde pot obtine un ser antiviperin pe care sa-l aiba la indemana. Nu vor gasi, pentru ca serul antiviperin se administreaza numai in spital. Directorul Salvamont Arges explica de ce. La sfarsitul saptamanii trecute, salvamontistii argeseni si paramedicii SMURD au intervenit pentru salvarea unei tinere muscate de o vipera, in Muntii Fagaras. S-a intamplat la intrarea pe Valea Capra. Fata nu ... citeste toata stirea