Ce sunt "Circovii de iarna" si de ce oamenii practicau "Strigatul peste sat"

Intre 14 si 18 ianuarie, in satele de odinioara se sarbatoreau "Circovii de iarna", divinitati ale iernii care aduceau pe pamant geruri cumplite, viscol puternic si paguba in gospodariile celor dusmanosi si blasfemitori. Potrivit credintei rurale, aceste stihii ale anotimpului rece, care se regaseau in calendarul popular romanesc, treceau prin gospodarii si luau viata animalelor sau a puilor nou nascuti, iar in curtile celor ce pizmuiau sau blestemau faceau prapad. Exista convingerea ca aceste ... citeste toata stirea