Ceea ce a jucat F.C. Arges in play-off si in semifinala Cupei a fost depasit in uratenie si slabiciune doar de Echipa Nationala. Andrei Prepelita poate fi scuzat, l-a intrecut in contraperformanta pe insusi Edi Iordanescu, antrenorul zis al Tricolorilor.In aceasta situatie, intrebarea care se pune este: ce trebuie sa se intample la F.C. Arges pentru a nu ajunge ca Echipa Nationala ?In primul rand, consider ca F.C. Arges are un avantaj fata de reprezentativa FRF prin aceea ca primarul ... citeste toata stirea