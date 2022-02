Cea mai lunga deplasare!

Liga 1, Etapa 27: FC Botosani - CS Mioveni, duminica ora 15:30CS Mioveni se afla in fata celei mai lungi deplasari a sezonului! Echipa galben-verde va juca duminica dupa-amiaza la Botosani, la o distanta de aproape 600 km.Meciul de duminica, de la 15:30, conteaza pentru etapa a 27-a a Ligii I, antepenultima a sezonului regular si va fi transmis in direct pe posturile TV, Digi Sport, Telekom Sport si Look Sport. Inainte de acest meci, Mioveniul ocupa locul 12 in clasament, cu 28 de puncte, ... citeste toata stirea