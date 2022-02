Cea mai moderna sala polivalenta din Romania, aproape gata. Ce dotari va avea

Incepute in vara anului 2020, lucrarile la Sala Polivalenta din Pitesti sunt finalizate in procent de 95%. Pana la finalul lunii martie vor fi aduse si montate scaunele si tabela electronica de marcaj. In saptamanile urmatoare, la Sala Polivalenta din Pitesti, care va fi cea mai moderna din Romania, va fi montat si parchetul special pentru competitii.Sala a costat 99,4 milioane de lei si din luna mai va putea gazdui competitii internationale si nationale.Sala Polivalenta va avea dotari la ... citeste toata stirea