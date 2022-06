Cel mai important castru roman de la granita cu dacii liberi va fi restaurat si redat publicului

Autoritatile judetene vor sa faca din castrul roman de la Jidova un obiectiv de referinta pentru Romania printr-o finantare in cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta. Situat la intrarea dinspre sud in municipiul Campulung, in cartierul Pescareasa, la marginea soselei Pitesti-Campulung, intre drumul national si Raul Targului, castrul mare din punctul "Jidova" este cea mai importanta si mai bine pastrata constructie militara de acest gen de pe traseul Limesului Transalutanus, fosta ... citeste toata stirea