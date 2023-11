Avem la RatestiIn Arges, in comuna Ratesti, a fost inaugurat cel mai mare parc fotovoltaic din Europa de Est. La inaugurare au participat diplomati, oficialitati, reprezentanti ai mediului de afaceri si jurnalisti.Printre cei prezenti la eveniment s-a numarat si primarul Cristian Gentea: "Solar Open Day", prima editie, este un eveniment al industriei, la care am participat cu mult interes.A fost inaugurat cel mai mare parc fotovoltaic din Europa de Sud-Est, aici, in Arges, la Ratesti. ... citeste toata stirea