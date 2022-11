Cel mai vechi panacotar a furat in biserica!

Un cunoscut hot din Pitesti a comis trei furturi vineri si sambata. La cel de-al treilea a fost prins in flagrant de politisti locali. Barbatul este recidivist, avand pana in prezent zeci de condamnari. Daca nu ar mai fi avut parte de eliberari conditionate intreaga viata ar fi trebuit sa stea inchis. Este unul dintre cei mai vechi panacotari din Pitesti, inca in activitate!Oane Valerica, de 62 de ani, despre el fiind vorba, si-a inceput "cariera" de panacotar in autobuzele din Pitesti si a ... citeste toata stirea