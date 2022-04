Cele mai cunoscute traditii si obiceiuri din a doua zi de Paste. Cine moare in Lunea Alba merge in Rai nejudecat

Cine moare in prima zi de Paste merge direct in Rai, iar in aceasta zi, numita Lunea Alba precum si in ziua urmatoare, nu se lucreaza (exceptand spalatul rufelor), altfel e risc de boala-rea (epilepsie). Sunt doar doua dintre credintele populare legate de lunea de dupa Paste "Umblarea cu pasca" este obiceiul vizitarii rudelor apropiate in vederea vestirii Invierii lui Iisus Hristos. Finii merg, de regula, in vizita la nasi, cu colaci, pasca (in unele zone cu cozonac) si oua rosii, iar copiii ... citeste toata stirea