Celebram #10anideMOtivatie prin sport si fapte bune la Maratonul Olteniei

Iti place sa faci miscare in natura, dar si sa iti lasi amprenta pozitiva in comunitate? Te asteptam pe 27 si 28 august alaturi de noi, la Ramnicu Valcea. Inscrierile la Maratonul Olteniei 2022 powered by CEZ Romania sunt deschise pe www.maratonulolteniei.ro, pentru probele:Cursa MTB Cross Country, cu doua variante de traseu: scurt, de 22 km si lung, de 33 km.Cursa Trail Run, cu doua variante de traseu: crosul de 12 km si semimaratonul de 22 km.Alergi, pedalezi si te bucuri de sportul ... citeste toata stirea