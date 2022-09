Centru After School la Biserica, pentru copii defavorizati

De aproape doi ani , a fost amenajat corespunzator normelor in vigoare, un Centru After School inchinat Sfantului Vasile cel Mare, la demisolul bisericii "Asezamantului Sfantul Nectarie" din Pitesti. Acesta este coordonat de preotul Eugen Robert Nicolae care continua activitatea si in prezent.Beneficiari sunt 15 copii proveniti din familii incercate de greutatile vietii, familii monoparentale sau numeroase, aflati in plasament la bunici / rude, copii care au parintii bolnavi, fara venituri, ... citeste toata stirea