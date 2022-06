Centrul de Permanenta Medicala la Fagetu

In aceasta luna, primaria si Consiliul Local Mioveni vor inaugura, in Fagetu, un Centru de Permanenta Medicala.Centrul de permanenta va functiona in regim de garda si va asigura asistenta medicala primara, nu de urgenta, cetatenilor din comunitatea arondata, in mod GRATUIT. Prin centrul de permanenta, serviciile medicale sunt acordate tuturor persoanelor care le solicita, indiferent de statutul de asigurat sau neasigurat al acestora. Acest centru are rolul de a usura sarcinile serviciului 112, ... citeste toata stirea