Cerbii din Piatra Craiului isi testeaza deja fortele pentru luptele pe care le vor purta abia la toamna VIDEO

Pregatirile pentru boncanitul cerbilor - sezonul imperecherii care are loc toamna - par sa fi inceput deja in Parcul National Piatra Craiului, unde masculii isi testeaza inca din iarna fortele pentru marea provocare. Nu sunt chiar lupte, ci mai degraba tatonari. Regia Nationala a Padurilor - Romsilva a postat marti, pe pagina sa de Facebook, o inregistrare video cu o astfel de confruntare intre doi masculi. "Mai in joaca, mai in serios, cerbii isi testeaza fortele in plina iarna pentru luptele ... citeste toata stirea