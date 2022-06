Cercetari greoaie in cazul politistilor acuzati de moartea unui pensionar pe care l-au imobilizat violent

In urma cu un an si doua luni, pe 16 aprilie 2021, a facut ocolul tarii cazul lui Zaharia Barbu, barbatul de 63 de ani din Pitesti mort dupa ce a fost imobilizat cu violenta de doi politisti la Autogara Sud din Pitesti. Barbatul care a decedat in timp ce era imobilizat de doi politisti a avut o moarte violenta, cauzata de asfixia mecanica, dupa cum au aratat rezultatele preliminarii ale autopsiei."Cauza imediata de deces a fost asfixia mecanica provocata de comprimarea partilor moi ale gatului ... citeste toata stirea