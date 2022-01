Cercetari in Arges. O mama a sesizat la 112 ca fiica sa de 13 ani a fost victima unui atac cu lichid inflamabil aprins

Politistii din orasul Topoloveni, Arges, fac cercetari pentru stabilirea imprejurarilor in care s-a petrecut un incident in care o fata de 13 ani s-a ales cu arsuri la nivelul picioarelor. In seara zilei de 23 ianuarie, politistii din Topoloveni au fost sesizati de o femeie, prin Serviciul Unic Apeluri de Urgenta 112, cu privire la faptul ca fiica sa, de 13 ani, ar fi suferit arsuri in timp ce se afla pe raza localitatii Priboieni, cand persoane necunoscute, care se deplasau cu un autoturism, ... citeste toata stirea