Cercetati penal dupa ce au vandut produse pirotehnice interzise de lege

Doua dosare penale si o cantitate mare de produse pirotehnice confiscate, este rezultatul unei actiuni a politistilor din Curtea de Arges. Barbatii le ofereau spre vanzare trecatorilor, in Piata Ivancea si in zona magazinului Vidraru. M.S."In ziua de 29 decembrie a.c., politistii Biroului de Investigatii Criminale din cadrul Politiei Municipiului Curtea de Arges au desfasurat, in contextul actiunii ,,Foc de Artificii 2022-2023", activitati punctuale de prevenire si combatere a detinerii si ... citeste toata stirea