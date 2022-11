Un pompier argesean si-a cerut astazi prietena de sotie, in timpul unui exercitiu al ISU. "Gestul" s-a petrecut la Campulung, pe acoperisul unei institutii, acolo unde avea loc "interventia" celor de la ISU.Pompierul, maistru militar in cadrul Serviciului Logistic, in varsta de 27 de ani si-a asteptat iubita care are ... citeste toata stirea