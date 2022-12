CFR-ul ia banii calatorilor ca sa stea in picioare! (video)

Calatorii care au platit ieri bilet ca sa vina cu trenul de la Bucuresti la Pitesti au avut parte de o calatorie cum doar in visele urate ti se poate intampla. In personalul care a plecat din Bucuresti Nord, la ora 15.31, catre Craiova, a fost haos. Oamenii au mers mai bine de o suta de kilometri, in picioare, intr-o aglomeratie de nedescris. Ca si cum asta nu ar fi fost de ajuns, un grup mare de romi extrem de galagiosi au transformat calatoria in cosmar. Pe adresa redactiei noastre a sosit un ... citeste toata stirea