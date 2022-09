Cheltuielile lunare cu forta de munca au crescut semnificativ

Conform unui comunicat emis de Institutul National de Statistica, angajatorii au cheltuit in medie 5.802 lei/salariat pe luna in 2021, mai mult cu 7,3% comparativ cu anul precedent.Costul mediu lunar a crescut in majoritatea activitatilor economice comparativ cu anul precedent, iar cele mai importante majorari s-au regasit in hoteluri si restaurante (+15,5%), activitati de spectacole, culturale si recreative (+12,9%), industria prelucratoare (+11%), productia si furnizarea de energie ... citeste toata stirea