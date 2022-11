Chinezii de la Gelly, noul partener Dacia!

Asa cum au promis, ieri dimineata, francezii de la Renault au anuntat viitorul partener strategic al Daciei, in ceea ce priveste fabricarea si dezvoltarea motoarelor termice. Este vorba despre chinezii de la Gelly, acest nume fiind vehiculat si ultima oara cand s-a vorbit despre asociere, la scurt timp dupa vizita presedintelui Renault, in Asia. Chinezii vor fi parteneri numai la Uzina Mecanica."Geely si Renault Group au semnat un acord cadru permisiv pentru crearea unui nou lider global in ... citeste toata stirea