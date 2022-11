Chinezii de la Gelly, partenerii Renault, la Dacia

Renault s-a decis asupra viitorului partener de la Uzina Mecanica Dacia, iar in aceasta dimineata au facut anuntul.Astfel, Geely Holding Group (Geely Holding), Geely Automobile Holdings Limited (Geely Auto HK.0175) (denumita in mod colectiv mai sus drept "Geely") si Renault Group au semnat un acord cadru permisiv pentru crearea unui nou lider global in dezvoltarea, productia si furnizarea de motoare hibride si termice de inalta eficienta.In cadrul acestui acord, Geely si Renault vor detine ... citeste toata stirea