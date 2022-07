Chinurile unor copii la o cresa din Pitesti. Educatoarea ii brutaliza, strangandu-i de gat sau lovindu-i peste fata

O educatoare a fost trimisa in judecata recent de procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Pitesti, pentru ca a batut mai multi copii de la cresa unde abia se angajase. Petruta Iordache, la randul ei parinte, avea in grija micuti sub varsta de 4 ani, dar comportamentul ei i-a ingrozit pe colegi, pe parinti si pe copii. "Adevarul" a obtinut in exclusivitate rechizitoriul din acest caz revoltator. In ziua de 11 aprilie a.c., educatoarea Petruta Iordache, angajata de doar o luna si jumatate ... citeste toata stirea