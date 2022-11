Cinci argeseni cu suflet m,are premiati!

Cinci argeseni au primit miercuri diplome si medalii in semn de recunostinta in urma unor actiuni in care au salvat vieti. Cu totii sunt angajati ai Ministerului Afacerilor Interne si ai Ministerului Apararii Nationale."Intr-o ceremonie care a avut loc astazi la Institutia Prefectului judetului Arges, am felicitat 5 argeseni, angajati MAI si MAPN, care ne pot fi modele tuturor prin actiuni pe care le-au avut ca sa ajute societatea din care facem parte.Ne-am aratat ... citeste toata stirea