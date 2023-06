Politistii din cadrul Sectiei de Politie Rurala Calinesti au continuat cercetarile in mai multe dosare penale privind savarsirea de infractiuni de furt, aflate sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Topoloveni, iar in urma administrarii de probatoriu, au identificat si retinut cinci tineri, cu varste cuprinse intre 16 si 20 de ani.Primul dosar penal, in care s-au desfasurat cercetari sub aspectul savarsirii infractiunilor de furt calificat si tentativa la furt calificat, ... citeste toata stirea