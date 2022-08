Crima infioratoare astazi la Bascov, pe strada Stejeret! Politistii au descoperit dupa-amiaza, intr-o locuinta 5 persoane omorate de putin timp, in urma unui apel la 112.Politia a fost sesizata de un al saselea membru al familiei, sotul femeii ucise, in momentul in care s-a intors acasa de la serviciu. Din cate se pare cei cinci decedati sunt rude: mama (sotia celui care a ... citeste toata stirea