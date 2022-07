Circulati cu grija pe aceste drumuri!

In aceasta saptamana, Consiliul Judetean Arges are programate lucrari la mai multe drumuri din judet. Conducatorii auto sunt sfatuiti sa circule cu prudenta in zonele unde se efetueaza reparatii si sa respecte semnalele de avertizare.Participantii la traficul rutier sunt anunanti ca, in perioada 25.07 - 29.07.2022, CJ Arges va efectua, prin Regia Autonoma Judeteana de Drumuri si terti in baza contractului de administrare, urmatoarele activitati la infrastructura rutiera: * Reparatii asfaltice ... citeste toata stirea