Pompierii intervin in acest monent, la un accident care a avut loc pe Dealul Negru, la Zamfiresti. O cisterna incarcata cu etanol s-a rasturnat in urma impactului cu un autotuism. Rezervorul are scurgeri. Traficul este blocat complet in zona. M.S.Accidentul rutier a avut loc intre un BMW si un autotren cu cisterna incarcata cu etanol, pe DN7, comuna Cotmeana, in satul Zamfiresti."In urma incidentului, cisterna s-a rasturnat si prezinta scurgeri pe la un racord, dupa prima evaluare. ... citeste toata stirea