CNAIR poate fi data in judecata!

Potrivit OUG 195/2002, orice administrator de drum are obligatia, de a repara si de a intretine starea carosabilului si a marcajelor pentru a asigura conditii de siguranta traficului rutier. In Arges, mai multi administratori de drum au fost avertizati sau chiar sanctionati de Serviciul Rutier Arges pe motiv ca nu si-au indeplinit sarcinile. In cazul in care se va produce un accident din cauza starii drumului, soferul poate actiona in judecata administratorul soselei respective. Precedentul ... citeste toata stirea