Pentru a reduce costurile cauzate de scumpirile carburantilor, transportatorii vor primi un sprijin financiar de la stat. Nicolae Velcea, primar al orasului Stefanesti explica in ce consta acest ajutor.Nicolae Velcea, primar al orasului Stefanesti: "Venim in sprijinul transportatorilor si distribuitorilor! Guvernul a aprobat inca o propunere PSD inclusa in pachetul "Sprijin pentru Romania": ajutorul financiar pentru combustibil acordat transportatorilor si distribuitorilor. Este un ajutor ... citeste toata stirea