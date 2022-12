Comercializa ilegal articole pirotehnice

In perioada 23-26 decembrie, politistii argeseni au continuat activitatile de verificare a respectarii prevederilor legale din domeniul comercializarii de articole pirotehnice, in cadrul actiunii "Foc de Artificii 2022-2023". M.D.Politistii din cadrul Sectiei 2 Politie Pitesti au verificat patru puncte de lucru din municipiul Pitesti, ale unei societati comerciale autorizate sa desfasoare operatiuni cu articole pirotehnice, nefiind constatate nereguli.De asemenea, in cadrul actiunilor, ... citeste toata stirea