Comisari de la Protectia Consumatorilor, condamnati!

Tribunalul Arges a dat sentinta in dosarul de coruptie al celor doi fosti comisari din cadrul Comisariatului Judetean Pentru Protectia Consumatorului Arges. Paul Zamfir si Dumitru Boboc au primit pedepse cu suspendare dupa ce au fost acuzati de procurorii DNA ca au luat mita bani si produse de la sase agenti economici.Comisari la Oficiului pentru Protectia Consumatorului (OPC) Arges, Paul Zamfir si Dumitru Boboc au fost trimisi in judecata in vara anului 2021 de catre procurorii anticoruptie. ... citeste toata stirea