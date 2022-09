Comisia pentru Administratie Publica si Amenajarea Teritoriului in Arges

Membri ai Comisiei pentru Administratie Publica si Amenajarea Teritoriului din Camera Deputatilor au fost pentru doua zile in Arges in prima sedinta in teritoriu din acest mandat, pentru ca deciziile trebuie luate plecand de la nevoile comunitatilor si nu privind dinspre Bucuresti.Despre aceasta vizita in teritoriu a deputatilor, ne-a spus mai multe Simona Bucura Oprescu, deputat PSD de Arges. "Cu totii ne dorim legi mai bune pentru romani. Pentru legi mai bune este nevoie sa cunosti ... citeste toata stirea