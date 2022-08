Concert educativ in Lunca Argesului

Melomanii sunt asteptati joi, de la ora 19, in parcul Lunca Argesului, unde Filarmonica Pitesti va sustine un concert educativ. Acesta face parte din stagiunea estivala 2022.Alaturi de orchestra simfonica a Filarmonicii Pitesti va urca pe scena dirijoarea Dalma Toadere. Programul cuprinde: Mozart - Dans german Kanarienvogel, Rossini - uvertura la opera Cerentola si Uveretura la opera Wilhelm Tell, Verdi - Trubadur, Elgar - Pomp and Circumstance nr. 1, Berlioz - Danse des Sylphes, Mussorgski - ... citeste toata stirea