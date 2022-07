Concluzii dure in ancheta privind trenul cu calatori ramas fara frane: nu avea revizii facute si mecanicul era neinstruit

Un tren care se deplasa de la Bucuresti spre Gara Sud Pitesti a ramas fara frane pe 1 iunie 2021, atunci cand a ajuns in Gara Golesti. Garnitura a lovit macazul si a intrat pe linia altui tren. In final, trenul a fost cu greu oprit, inainte sa se produca o tragedie. Concluzii dure in ancheta privind trenul cu zeci de calatori ramas fara frane intr-o gara din Arges: nu avea reviziile facute, iar mecanicul nu era instruitIn trenul care venea de la Bucuresti si se indrepta spre Pitesti se aflau ... citeste toata stirea