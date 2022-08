Condamnat in Spania pentru trafic de persoane!

O pedeapsa cu inchisoarea, de 6 ani si 6 luni, are de executat un barbat, de 38 de ani, din comuna Davidesti, in Spania. Pe numele lui, autoritatile din Madrid au emis un ordin european de detentie. Barbatul a fost ridicat de politisti luni si a fost dus in arest. Urmeaza sa fie extradat pentru a-si executa pedeapsa intr-un penitenciar din Peninsula Iberica.Adrian Alin M., de 38 de ani, din Davidesti, a fost judecat in Spania pentru cu trafic de persoane in vederea exploatarii sexuale si ... citeste toata stirea