Primaria Mioveni continua sa atraga atentia locuitorilor orasului asupra riscului existent atunci cand in aceasta perioada de canicula dau foc la vegetatia urscata.Astfel, principalul pericol in reprezinta extinderea unui astfel de incendiu pe miristi, ce poate duce la pagube materiale sau chiar la victime.Asadar, in conditiile in care se obtin aprobarile cerute de legislatia in vigoare, arderea miristii se face cu respectarea urmatoarelor masuri:# conditii meteorologice fara vant# ... citeste toata stirea