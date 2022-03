Sambata, in jurul orei 18.00, politistii din cadrul Sectiei de Politie Rurala Lunca Corbului au depistat un barbat de 46 de ani, din comuna Lunca Corbului, care conducea un autoturism pe DJ 679, pe raza localitatii Sapata, in timp ce se afla sub influenta alcoolului. Ilie S., ... citeste toata stirea