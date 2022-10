Conducerea Renault lamureste situatia cu Dacia

Dupa ce in aceasta vara s-a facut tot felul de speculatii despre preluarea Uzinei Dacia de catre alt investitor, in ideea ca Renault este dispusa sa cedeze actiuni, conducerea francezilor va face luna viitoare precizarile de rigoare privind acest aspect.Totul se va intampla in cadrul Capital Market Day organizat de Renault Group pe 8 noiembrie. Cu aceasta ocazie, Luca de Meo, CEO Renault Group si Thierry Pieton, CFO Renault Group, vor prezenta o actualizare a strategiei Grupului si a ... citeste toata stirea