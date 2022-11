Conferinta nationala pentru prevenirea violentei asupra copilului

Deputatul PSD de Arges, Simona Bucura Oprescu, a participat in calitate de moderator, la Conferinta nationala "Prevenirea abuzului si violentei asupra copilului reflectata in planul politicilor publice", organizata de Federatia Internationala a Comunitatilor Educative (FICE) Romania."Lucrarile conferintei au adus in discutie probleme concrete precum violenta si protectia copiilor in scoala, cresterea gradului de constientizare a prevenirii violentei psihologice in scoala, prevenirea si ... citeste toata stirea