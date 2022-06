Conflictul primarului Georgescu cu Craciun, merge spre judecare

Procesul in care cunoscutul Stelica Craciun este acuzat de violarea sediului profesional a trecut de camera preliminara, la Judecatoria Pitesti. Judecatorii au respins exceptiile ridicate atat de inculpat cat si de catre partea vatamata, respectiv primarul Mioveniului, Ion Georgescu. Magistratii spun ca judecarea poate incepe, afaceristul fiind in continuare sub control judiciar.Pe 17 martie anul acesta, procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Pitesti au intocmit rechizitoriul si au ... citeste toata stirea