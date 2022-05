Consilier local arestat!

Un consilier local a fost arestat preventiv fiind acuzat de trafic de influenta. Barbatul, in varsta de 39 de ani, membru al Consiliului Local Mihaesti se afla in stare de recidiva dupa ce, in 2018 a fost condamnat de Judecatoria Pitesti pentru conducere fara permis. Potrivit anchetatorilor, barbatul a primit diverse sume de bani de la mai multe persoane carora le-a promis " ca pune o vorba buna" la trei institutii publice, pentru a-i ajuta sa rezolve cate o problema. Parchetul de pe langa ... citeste toata stirea