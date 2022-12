Constantin Schumacher: "Sa avem atitudine, dorinta si ambitie"

Constantin Schumacher, antrenorul echipei FC Arges, nu se asteapta la o misiune usoara in Banie.Tehnicianul gruparii din Trivale este convins ca pitestenii vor obtine un rezultat bun in duelul cu oltenii: "Venim dupa o etapa de Cupa, frumoasa pentru noi. Am mers mai departe dupa ce am castigat cu Craiova. Suntem bucurosi de acest lucru. Am facut un meci bun si ne-am calificat mai departe. Este important ca la acest meci am mai debutat un copil din cadrul clubului. Este foarte important pentru ... citeste toata stirea