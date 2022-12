Constantin Schumacher: "Sa castigam si sa aratam ca suntem pe drumul cel bun!"

FC Arges si CS Mioveni se vor intalni duminica, de la ora 12.00, pe stadionul Nicolae Dobrin, in runda cu numarul 21 din Superliga Superbet, ultima din acest an calendaristic. M.D.Antrenorul Constantin Schumacher isi doreste foarte mult ca FC Arges sa se impuna in acest meci pentru a iesi din zona fierbinte a clasamentului. Dupa 20 de etape jucate, FC Arges ocupa locul 11, cu 22 de puncte, cu unul mai mult decat FC Botosani, ocupanta primului loc de baraj, iar CS Mioveni se situeaza pe locul ... citeste toata stirea