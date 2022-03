Constructorul sectiunii 4 de pe Autostrada, credibil in Polonia

Constructorul care are in lucru sectiunea 4 pe Autostrada Pitesti - Sibiu a finalizat zilele trecute o lucrare similara in Polonia. Astfe, Dupa 444 de zile de forat in munti, austriecii de la Porr au terminat un tunel de 2,3 kilometri din drumul expres S3 din Polonia.Porr a castigat contractul pentru sectiunea 4 Tigveni - Curtea de Arges din Autostrada Sibiu - Pitesti, unde urmeaza sa fie construit un tunel de 1,35 kilometri sub dealul Momaia. Dupa cum informeaza economica.net, tunelul de 2,3 ... citeste toata stirea