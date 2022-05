Contabil in arest pentru santaj!

Acuzat de santaj, contabilul sef al unui club sportiv din Arges, a fost prins in flagrant in timp ce lua banii in schimbul tacerii lui. A pretins bani ca sa pastreze secretul unei relatii extraconjugale despre care stia. Barbatul a fost dus in fata instantei si a fost plasat in arest la domiciliu. Nu are voie sa ia legatura nici cu victima nici cu martorii."Politistii din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale Arges, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Topoloveni, cu ... citeste toata stirea