Contabil-sef numit manager interimar al Teatrului "Al. Davila" din Pitesti. Ce spune Consiliul Judetean Arges

Un contabil-sef fara studii culturale sau experienta in domeniu a fost numit, din 1 aprilie, manager interimar al Teatrului "Al. Davila" din Pitesti, in timp ce noul director adjunct al teatrului a fost contestat de actori, in 2016, cand a demisionat, in urma protestelor acestora, la trei zile de la numirea la sefia Teatrului "Sica Alexandrescu" din Brasov Absolventa a Academiei de Stiinte Economice, Mihaela Nina va fi manager interimar al Teatrului "Al. Davila" din Pitesti, institutie aflata ... citeste toata stirea