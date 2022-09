Contrabandist de tigari prins in trafic!

Masina unui barbat, din comuna Poiana Lacului, a fost blocata in trafic de politistii din cadrul Sectiei de Politie Rurala Lunca Corbului care aveau informatii ca cel de la volan face contrabanda cu tigari. Suspiciunile s-au confirmat! In autoturism erau zeci de cartuse de tigari netimbrate. Barbatul a fost retinut.Sambata, politistii din cadrul Sectiei de Politie Rurala Lunca Corbului l-au depistat, in trafic, pe DJ 679, in comuna Sapata, pe Nicolae B. un barbat de 45 de ani, din Poiana ... citeste toata stirea